Es sieht so aus, als ob noch mehr Saw auf dem Weg sein könnten

Kürzlich schien es, als hätte Lionsgate beschlossen, die Zukunft der Saw -Franchise auf Eis zu legen, indem sie alle Pläne für Saw XI verwarfen. Dies führte dazu, dass sich viele fragten, was als nächstes für die Horrorserie ansteht, und wenn man nach einer kürzlichen LinkedIn-Änderung geht, könnte etwas Bedeutendes am unmittelbaren Horizont stehen.

Wir haben das gesehen, weil der furchterregende Billy the Puppet ausgerechnet auf LinkedIn seinen Beschäftigungsstatus aktualisiert hat. Er gilt auf der Plattform als "#employed" und verlängert seine Tätigkeit bei der Produktionsfirma als sogenannter "Life Coach".

Dies ist keineswegs eine Bestätigung für ein weiteres Saw Projekt, aber es scheint definitiv darauf hinzudeuten, dass etwas in Arbeit ist, sonst müsste man davon ausgehen, dass Lionsgate sich nicht die Mühe machen würde, eine soziale Plattform als solche zu aktualisieren.

Möchten Sie Billy the Puppet in einem anderen Saw Projekt sehen?