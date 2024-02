Es sieht so aus, als ob Mr. Freeze zu Suicide Squad: Kill the Justice League kommt

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League beschränkt sich nicht nur auf vier spielbare Charaktere. In zukünftigen Staffeln werden wir mehr Antihelden und Schurken sehen, darunter auch einen Elseworlds-Joker.

Es scheint, dass wir auch eine Bestätigung für einen weiteren Charaktersatz haben, der dem Spiel beitreten wird. In einem Clip, der von ZeronityPlays auf Reddit gepostet wurde, wird der Spieler als "Freeze" bezeichnet, wenn er als Harley abgeschossen wird. Das ist nicht irgendein niedlicher Spitzname, den Braniac für sie hat, und die ganze Zeile lautet: "Ich habe nicht erwartet, dass du das schwache Glied in dieser Kette bist, Freeze."

Dies scheint so gut wie zu bestätigen, dass Mr. Freeze ins Spiel kommt. Mr. Freeze war bereits in Rocksteadys Arkham-Serie zu sehen, aber es wird eine Elseworlds-Version sein, die sich dieses Mal der Task Force X anschließen wird. Es wird auch angenommen, dass diese Version von Freeze weiblich sein wird, was sie von dem Charakter unterscheidet, den wir kannten.

Glaubst du, dass Mr. Freeze eine gute Ergänzung für den Kader sein wird?