Es sieht so aus, als ob Lana Del Rey hinter dem Theme für 007 First Light steckt

Während wir die Kontrolle darüber haben, wie Bond sich seinen Rang und Ruf unter den besten Spionen Großbritanniens verdienen muss, ist 007 First Light ein James-Bond-Erlebnis. Das bedeutet, dass es ein Thema braucht, und es scheint, dass wir gerade herausgefunden haben, wer dahinter steckt.

Laut dem Fan-Subreddit von Lana Del Rey hat die Künstlerin einen neuen Song mit dem Titel First Light bei der American Society of Composers, Authors and Publishers registriert. Natürlich könnte es auch nur ein Zufall sein, dass Lana Del Rey einen Song mit dem gleichen Namen wie das Spiel herausbringt, aber wenn wir den Vorhang ein wenig weiter lüften, werden wir feststellen, dass der Künstler und Bond eine gewisse Geschichte haben.

Lana Del Rey schrieb einen Song für Spectre, der nicht als Thema für den Film ausgewählt wurde. Später veröffentlichte sie den Song mit dem Titel 24 und verriet, dass stattdessen Sam Smiths Writing on the Wall ausgewählt wurde.

Dies deutet eher darauf hin, dass Lana Del Rey's First Light etwas mit dem Spiel zu tun hat, aber da noch nichts offiziell bestätigt wurde, ist es möglich, dass dies alles nur ein großer Zufall ist. Del Rey hat immerhin bald ein Album veröffentlicht.