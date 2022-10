Es sieht so aus, als ob etwas, das mit Crash Bandicoot zu tun hat, zu den Game Awards kommen könnte.

HQ

Es sieht so aus, als könnten wir später in diesem Jahr, bei den Game Awards, eine Ankündigung im Zusammenhang mit Crash Bandicoot erhalten, zumindest wenn man einem aktuellen Teaser glauben darf. Wie auf einer von CanadianGuyEhh auf Twitter geposteten Quittung (danke, Wario64) zu sehen ist, heißt es in einer kurzen Notiz:

"Haben Sie Hunger auf mehr? Probieren Sie unsere neue Wumpa-Pizza für $ 12.08!"

Es mag wie eine besonders belanglose Notiz erscheinen, aber wenn man bedenkt, dass 12.08 die amerikanische Art ist, das Datum 8. Dezember 2022 zu schreiben, was zufällig das genaue Datum ist, an dem die Show stattfinden wird, scheint es ein mächtiger großer Zufall zu sein. Plus $ 12.08 ist ein eher ungewöhnlicher Preis für eine echte Pizza.

So oder so, da die Geoff Keighley-Show in etwa zwei Monaten stattfindet, sollte es nicht allzu lange dauern, bis wir eine Vorstellung davon bekommen, was dieser Teaser vorschlägt.