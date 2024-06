Es sieht so aus, als ob eine PlayStation-Version von Palworld auf dem Weg ist

HQ

Es kommt nicht sehr oft vor, dass PlayStation-Fans diejenigen sind, die von einem Trenderlebnis ausgeschlossen werden, aber das war definitiv der Fall, als Palworld Anfang des Jahres auf die Bühne stürmte. Das Online-Monsterfangerlebnis debütierte als Early-Access-Spiel und wurde schnell zu einem der größten Steam-Spiele aller Zeiten, während es auch viele Xbox-Spielercharts anführte.

Aber es scheint, als könnten PlayStation-Fans bald endlich an dem Spaß teilnehmen, da der Community-Manager von Entwickler Pocketpair jetzt eine PS-Version des Titels ankündigt. Auf X hat Bucky über farbige Herzen gepostet und ein blaues zu einem schwarz-grün-weißen Trio hinzugefügt. Das hat die Community natürlich in Aufruhr versetzt, weil eine PS-Version in Arbeit ist.

Dies ist natürlich keine Bestätigung der Version, aber es scheint ein sehr klarer Hinweis darauf zu sein, dass eine PlayStation-Version des Spiels bis zu einem gewissen Grad auf dem Weg ist. Die Frage ist nun, ob auch ein rotes Herz zu dieser Sammlung hinzugefügt wird oder nicht...