Es sieht so aus, als ob eine Doom-Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase stattfinden könnte

Es gibt so viele Gerüchte und Berichte, die derzeit in Bezug auf die zukünftige Strategie von Xbox und das, was die Xbox Games Showcase im Juni liefern könnten, die Runde machen, dass es ein absoluter Albtraum sein kann, zu sagen, was genau ist und was nicht. Wir haben einfach Vertrauen in die Quellen selbst, was das neueste Gerücht, wenn man es so nennen kann, umso überzeugender macht.

Tom Warren von The Verge hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass während der Showcase im Juni etwas angekündigt wird, das mit Doom zu tun hat. Die genauen Einzelheiten dieses Doom -Projekts bleiben unklar, da Warren einfach sagt: "Microsoft wird auf einige neue Spielankündigungen setzen, die den Doom rund um die Xbox aufheben." Obwohl dies kaum eine Bestätigung ist, ist die Formulierung seltsam und gelinde gesagt sehr suggestiv.

Es sollte gesagt werden, dass es bereits seit 2021 Berichte gibt, dass id Software nach neuen Mitarbeitern gesucht hat, um etwas in einem "langlebigen ikonischen Action-FPS" aufzubauen, was für diesen Entwickler ziemlich genau auf Doom oder Quake anspielt. Hinzu kommt, dass id seit Doom Eternal im Jahr 2020 nichts wirklich Massives geliefert hat, was darauf hindeutet, dass ein neues Projekt vom Studio fällig ist.

