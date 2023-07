Es sieht so aus, als ob die Entwicklung des nächsten Star Wars Jedi-Abenteuers begonnen hat

Star Wars Jedi: Survivor wurde erst vor wenigen Monaten veröffentlicht, aber es scheint, als würde das Star Wars Jedi-Team von Respawn Entertainment bereits am dritten Abenteuer mit Cal Kestis arbeiten. Wir gehen davon aus, dass es auch sein letzter sein könnte, da Game Director Stig Asmussen Anfang des Jahres sagte, dass er "dies immer als Trilogie sehen wollte".

Wie von Tech4Gamers festgestellt, gibt es derzeit zwei sehr verdächtige Stellenausschreibungen, die anscheinend darauf hindeuten, dass sich eine Fortsetzung in der Entwicklung befindet. Die erste Position ist ein Senior VFX Artist für die Star Wars Jedi-Serie, und es ist kein DLC für Jedi: Survivor oder ähnliches, da "Unreal Engine 5 ein großes Plus" ist, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Projekt handelt, das eine andere Spiel-Engine verwendet (Jedi: Survivor ist Unreal Engine 4).

Eine weitere interessante Position ist ein Sr. Combat Designer, der eine "Leidenschaft für Nahkampfspiele" haben sollte, und die Beschreibung, was diese Person tun sollte, ist wie das Lesen einer Beschreibung der Star Wars Jedi-Serie, einschließlich "Fähigkeiten/Fortschritt, Geschichte und Bossbegegnungen".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wirklich so aussieht, als ob Cal Kestis früher oder später zurückkehren wird. Obwohl erwartet wurde, dass es ein weiteres Spiel in dieser Franchise geben würde, freuen wir uns immer über Beweise, da sie bedeuten, dass wir uns wahrscheinlich in ein paar Jahren auf etwas freuen können und dass Stig Asmussen seinen Trilogie-Wunsch erfüllt bekommt.