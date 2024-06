Es sieht so aus, als ob Concord genauso viel kosten wird wie Helldivers II

HQ

Es gab gemischte Reaktionen, als Concord als 5v5-Helden-Shooter enthüllt wurde. Während viele Leute heutzutage stöhnen, wenn sie ein neues Live-Service-Spiel sehen, hat Helldivers II bewiesen, dass es immer noch Platz für großartige Multiplayer-Spiele gibt, solange sie Spaß am Gameplay haben und nicht all deine Zeit und dein Geld verschlingen.

Concord scheint hier zumindest teilweise in die Fußstapfen von Helldivers II zu treten, da ein Eintrag im PlayStation Store Australia zeigt, dass der Preis von Concord 59,95 AUD für die Standard-Edition beträgt. Nachdem wir die lokalen Wechselkurse überprüft haben, können wir sehen, dass dies auf etwa 32 £ aufgerundet wird, was knapp unter dem offiziellen britischen Preis von Helldivers II von 34,99 £ liegt. Wir gehen davon aus, dass Sony den letzteren Betrag für die Standard-Edition von Concord berechnet, also etwa 40 Euro.

Dies wird sicherlich Leuten helfen, die das Aussehen von Concord mögen, aber nicht den Betrag ausgeben möchten, den sie normalerweise für ein vollständiges Spiel ausgeben würden. Wir müssen nur abwarten und sehen, ob Concord die Magie von Helldivers II nachbilden kann, wenn es später in diesem Jahr erscheint.