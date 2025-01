Es sieht so aus, als ob BioWare bereits mit Dragon Age: The Veilguard fertig ist

HQ

Während es nicht ungewöhnlich ist, dass Entwickler sich ziemlich schnell von Einzelspieler-Spielen nach ihrem Debüt verabschieden, ist es ungewöhnlicher, dass ein Entwickler nach nur wenigen Monaten zu diesem Schluss kommt. Genau das scheint mit Dragon Age: The Veilguard zu passieren, denn ein neues Update ist mit einer eigenartigen Formulierung eingetroffen, die darauf hindeutet, dass BioWare mit dem Spiel fertig ist und nicht die Absicht hat, es weiter zu aktualisieren.

In den Patchnotes zu Update 5 erklärt BioWare: "Hallo zusammen. Vielen Dank an alle, die Dragon Age: The Veilguard gespielt haben; Wir waren mit der Stabilität des Spiels bei der Veröffentlichung sehr zufrieden und hoffen, dass euch unsere Quality of Life-Patches seitdem gefallen haben. Da sich das Spiel in einem stabilen Zustand befindet, sind wir dabei, nach spielstörenden Fehlern Ausschau zu halten, falls diese auftreten sollten. Dareth Shiral!"

Das letzte Stück Elbisch soll laut Eurogamer mit "sichere Reise" oder "Abschied" übersetzt werden, was darauf hindeutet, dass dies das Ende des Titels ist.

Dies alles kommt auch daher, dass das Spiel die Umsatzerwartungen für EA nicht erfüllt hat und sogar teilweise dazu geführt hat, dass die Aktie des Unternehmens in letzter Zeit massiv gefallen ist. Es sieht wirklich so aus, als ob alle Eier von BioWare im Korb des kommenden Mass Effect liegen.

Gemäß dem, was dieses Update behebt, können Sie unten die vollständige Liste der Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen sehen:

Veränderungen der Lebensqualität:



Empfohlene Stufen wurden zu Nebenquests hinzugefügt, die Spieler auf deutlich niedrigeren Stufen erhalten können.



Fehlerbehebungen: