Es sieht so aus, als ob Baldur's Gate III im Begriff ist, ein Play Anywhere-Titel zu werden

Eine einzigartige Funktion für Microsoft ist der Play Anywhere -Dienst, mit dem Sie ein Spiel kaufen und es sowohl auf PC- als auch auf Xbox-Konsolen genießen können, indem Sie frei zwischen ihnen wechseln. Du könntest dein Abenteuer auf einer Xbox Series X beginnen, eine Weile bei der Arbeit auf deinem PC spielen und dann am Wochenende auf deinem alten Xbox One in deinem Ferienhaus weitermachen. Speicherdateien und alles andere sind enthalten, ebenso wie Erfolge und andere Funktionen. Oder warum spielen Sie Ihre Xbox-Spiele nicht auf ROG Xbox Ally ?

Jetzt scheint es, dass ein hochgelobtes Abenteuer im Begriff ist, ein Play Anywhere -Titel zu werden, nämlich Baldur's Gate III. Der Schwarmverstand von Resetera hat wieder einmal etwas ausgegraben und stellt fest, dass Microsoft derzeit Baldur's Gate III als Play Anywhere -Titel vermarktet, obwohl das Feature noch nicht angekündigt wurde.

Heute Abend um 19:00 Uhr MEZ ist es Zeit für das ID@Xbox Showcase (über das wir bereits berichtet haben), und es scheint wahrscheinlich, dass wir in diesem Zusammenhang mehr darüber erfahren werden. Vielleicht werden bald weitere Play Anywhere Titel bekannt gegeben?

Man könnte vermuten, dass dies ein Feature ist, das Microsoft stärker vorantreiben wird, wenn die Gerüchte über ihre kommende Hybrid-Xbox wahr sind, die sowohl einen Konsolen- als auch einen PC-Modus haben soll. Mit Play Anywhere könnte eine solche Konsole ältere Titel besser als je zuvor spielen, indem sie die PC-Versionen verwendet.