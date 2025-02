Es sieht so aus, als könnten wir mit weiteren Defenders im Marvel Cinematic Universe rechnen

HQ

Nachdem Charlie Cox' Matt Murdock/Daredevil im Marvel Cinematic Universe in Marvel Spider-Man: No Way Home debütierte, wurde sofort klar, dass die früheren Netflix-Adaptionen weiter in das MCU gekreuzt werden können und werden. Dies wird in den kommenden Wochen ausgeweitet, wenn Jon Bernthals Frank Castle/Punisher ebenfalls sein MCU-Debüt in der Daredevil: Born Again -Serie gibt, die sogar eine Reihe weiterer Daredevil -Stars enthält. Also, was ist mit den anderen Defenders ? Wann werden sie ihr MCU-Debüt geben, wenn überhaupt?

Das ist zwar unklar, aber es scheint definitiv zu passieren. Dies wurde vom Fernsehchef von Marvel, Brad Winderbaum, so gut wie bestätigt, der mit Entertainment Weekly sprach, um Folgendes zu sagen:

"Ich kann nicht viel sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es so aufregend ist, in dieser Sandbox spielen zu können. Offensichtlich haben wir nicht die unbegrenzten Erzählressourcen wie bei einem Comic, wo man es zeichnen kann, wenn man es auch tun kann. Wir haben es mit Schauspielern, Zeit und dem massiven Umfang der Produktion zu tun, um ein filmisches Universum aufzubauen, insbesondere im Fernsehen. Aber ich kann nur sagen, dass es unter Berücksichtigung all dieser Variablen sicherlich etwas ist, das kreativ extrem spannend ist und das wir sehr intensiv erforschen."

Während es also viele Gerüchte gab, dass Krysten Ritters Jessica Jones bis zu einem gewissen Grad in Daredevil: Born Again auftauchen würde, hat Marvel vielleicht größere Ambitionen für die Figur und ihre Kollegen, wie Mike Colters Luke Cage und Finn Jones' Ironfist.

Möchten Sie mehr von der Defenders sehen?