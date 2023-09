Es sieht nicht gut aus für Skull and Bones... wieder

HQ

Skull and Bones hatte vielleicht einen der schlechtesten Entwicklungszyklen in der Spielegeschichte. Mehrere Verzögerungen, Änderungen an dem, worum es im Spiel geht, gemischt mit schlechtem Empfang beim Beta-Test. Es gibt nicht viel, worüber man sich freuen könnte, aber Ubisoft bringt dieses Spiel wahrscheinlich immer noch irgendwann heraus.

Nun hat das Spiel laut Kotaku seinen dritten Creative Director verloren. Elisabeth Pellen begann bereits 2018 mit der Arbeit an dem Piratenspiel, hat aber nun das Studio von Ubisoft in Singapur verlassen, um in den Hauptsitz des Unternehmens in Paris zurückzukehren.

"Vor fünf Jahren ging Elisabeth Pellen zu Ubisoft Singapur mit der Mission, die kreative Richtung von Skull and Bones neu zu starten", sagte Ubisoft in einer Erklärung. "Sie hat es geschafft, und das Skull and Bones-Team erfüllt nun ihre Vision, unseren Spielern ein einzigartiges Marine-Action-RPG-Erlebnis zu bieten."

Es wird erwartet, dass Pellen noch bis Ende des Jahres in Singapur bleibt, was nicht allzu weit von der tatsächlichen Veröffentlichung von Skull and Bones entfernt sein sollte. Das bedeutet wahrscheinlich nicht, dass das Spiel dem Untergang geweiht ist, aber es ist auch nicht gerade ein gutes Zeichen.