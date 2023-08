Es sieht nicht gut aus für Meg 2: The Trench

HQ

Meg 2: The Trench wurde noch nicht veröffentlicht, aber so wie es in den Kritikerrezensionen aussieht, möchten die Leute diesen Jason Statham-Actionstreifen vielleicht nicht sehen.

Ursprünglich mit 0 % auf Rotten Tomatoes debütiert, ist die Punktzahl des Films auf der Review-Aggregator-Website seitdem auf etwa 22 % gestiegen, was immer noch nicht großartig ist, aber alles ist besser als nichts.

Kritiker sagen, dass dem Film das Selbstbewusstsein fehlt, das ein alberner großer Monsterfilm haben sollte, und dass er selbst mit riesigen Dinosauriern und Haien irgendwie langweilig wird. Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, mit dem Sie sich einfach die Zeit vertreiben können, und Jason Statham noch einmal in Aktion sehen möchten, scheint das so ziemlich alles zu sein, was wir mit diesem Spiel bekommen.

