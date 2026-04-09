Es schien, als hätte No Man's Sky bereits alles in seinem Universum... aber es fehlten Pokémon-Kämpfe

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Während wir auf Neuigkeiten zu Light No Fire, dem nächsten ambitionierten Titel von Hello Games, warten, verwöhnt Sean Murrays Team weiterhin die Spieler mit seinem großartigen Spiel, No Man's Sky. Obwohl es Jahre her ist, dass das Spiel sein Schicksal komplett gewendet hat und zu dem Spiel wurde, das es immer sein wollte, gibt es immer noch Systeme, Mechaniken und Inhalte, die man erkunden und seine Galaxie (oder Galaxien, du weißt, was ich meine) erweitern und hinzufügen kann.

Erst gestern wurde Xeno Arena eingeführt, ein neues kostenloses Update, das ein neues Kampfsystem und Spielerinteraktion hinzufügt: Wir können jetzt außerirdische Kreaturen fangen und trainieren, um in rundenbasierten Kämpfen in kleinen kompetitiven Arenen zu kämpfen. Wenn dir dieses System bekannt vorkommt, liegt das daran, dass Nintendo und Game Freak es seit 30 Jahren mit der Pokémon-Reihe nutzen.

Xeno Arena fügt laut den Update-Notizen über 100 einzigartige Fähigkeiten für deine Kreaturen hinzu. Spieler können gegeneinander antreten und im Spiel Erfolge und Titel sowie ein Zucht- und genetisches Experimentationssystem erhalten, um das perfekte Wesen für den Wettbewerb zu erschaffen. Und das ist erst der Anfang.

Wenn du neugierig bist, den Kreaturenkampf in No Man's Sky zu sehen, schau dir den Xeno-Arena-Trailer unten an.