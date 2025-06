Es scheint unwahrscheinlich, dass Barbra Streisand als Roz Focker in Meine Braut, ihr Vater und ich 4 zurückkehren wird

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass ein vierter Meine Braut, ihr Vater und ich Film auf dem Weg ist und dass Stars wie Owen Wilson dafür zurückkehren werden. Aber können oder sollten wir erwarten, dass die gesamte Besetzung für diese Comedy-Fortsetzung wieder dabei sein wird? Das sieht unwahrscheinlich aus, zumindest wenn es um Roz Foster geht, gespielt von Barbra Streisand.

Im Gespräch mit Variety merkte Streisand kürzlich an, dass sie nur dann in dem Film mitspielen würde, wenn sie das bekäme, was sie verdiene, da sie behauptet, dass sie bei den früheren Projekten nicht gleich bezahlt wurde. Vollständig erklärt Streisand:

"Oh mein Gott. Sie müssten mir eine Menge Geld zahlen, weil ich nicht das bekommen habe, was die anderen Leute bekommen haben, und deshalb bin ich sauer. Ich war in einer Zeit, in der Frauen schlechter bezahlt wurden als die Männer. Der Chef von Universal war damals Ron Meyer, und er schickte mir tatsächlich einen Bonus-Scheck. Es war sehr süß."

Dies deutet darauf hin, dass der Film Ben Stiller erneut als Greg Focker zeigen wird, jedoch ohne Auftritte seiner sexuell freien Mutter. Immerhin wird Robert De Niro als kontrollierender Jack Byrnes wieder dabei sein.