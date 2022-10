Es scheint, dass Xbox Game Pass im Jahr 2021 einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar erzielt hat

HQ

Microsofts Xbox Game Pass hat in den letzten Jahren ziemlich an Dynamik gewonnen, und es ist zu einer Art Modell geworden, wie man einen Service für Videospiele macht. Viele haben vermutet, ob ein solches Geschäftsmodell tatsächlich profitabel ist oder nicht. Aber wie sich herausstellt, scheint es in der Tat sehr profitabel zu sein.

Microsoft ist immer noch dabei, Activision Blizzard zu kaufen, und kürzlich hat der brasilianische Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung (CADE) ein "Ja" zu diesem Deal gegeben. Zur gleichen Zeit wurde ein Dokument veröffentlicht, das darauf hindeutet, dass der Xbox Game Pass im Jahr 2021 2,9 Milliarden US-Dollar von Konsolen generiert hat (also OHNE PC Game Pass). Im Kalenderjahr 2021 erzielte Microsoft einen Umsatz aus Xbox-Spielen in Höhe von insgesamt 16,28 Milliarden US-Dollar.

Es scheint also, dass der Xbox Game Pass sehr profitabel ist, da er etwa 18% des gesamten Xbox-Umsatzes und fast 30% des Umsatzes mit Spielen und Diensten (12,581 Milliarden US-Dollar) ausmachte.

Im Moment hat der Xbox Game Pass rund 15-18 Millionen Abonnenten auf PC und Xbox.

Danke, Tweaktown