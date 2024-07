Es scheint, dass unsere Befürchtungen wahr waren: Senua's Saga: Hellblade II hat sich nicht gut verkauft

HQ

Senua's Saga: Hellblade II sollte eine der größten Xbox-Veröffentlichungen in diesem Jahr werden. Nach vielen Teasern und Jahren des Wartens waren viele von uns gespannt, was als nächstes auf Senua zukommen würde.

Es scheint jedoch, als ob sich das Spiel selbst nach einem anständigen Start auf Metacritic einfach nicht gut verkaufen konnte. Die Verkaufsdaten in den USA von Circana (danke, Insider Gaming) und in Europa von Gamesindustry.biz zeichnen kein schönes Bild.

In den USA erreichte das Spiel den 37. Platz bei den Gesamtverkäufen und belegte den 21. Platz auf der Xbox. In Europa schaffte es es im Mai nicht in die Top 100 der Spiele, wobei das einzige neue Spiel, das nicht in den Top 10 war, Homeworld 3 war.

Auch auf Twitch legte Senua's Saga: Hellblade II einen starken Start hin, aber Tage nach dem Start sanken die Zuschauerzahlen um 90 %, was wahrscheinlich auf die Länge des Spiels zurückzuführen ist.