Es scheint, dass Ubisoft In-Game-Werbung testet

Wir haben gehört, dass ihr gerne in Spiele eintaucht, also haben wir dafür gesorgt, dass die Karte beim Öffnen kaputt geht, wenn ihr eine Werbung für unseren neuesten Titel seht. Zumindest scheint das eine neue Strategie zu sein, die Ubisoft derzeit verfolgt.

Ein Nutzer auf Reddit teilte einen Clip, in dem sie die Karte in Assassin's Creed Odyssey öffnen, nur um mit einem Angebot von 20% Rabatt auf Assassin's Creed Mirage konfrontiert zu werden. Nun, das ist nicht sonderlich besorgniserregend, da es sich um eine Werbung für ein Ubisoft-Spiel handelt, und es erzählt Ihnen von einem einmaligen Deal, aber es ruiniert immer noch das Gefühl der Immersion und viele Spieler waren nicht glücklich darüber.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies der Beginn von Werbung in all unseren Spielen sein wird, da es wieder so aussieht, als wollte Ubisoft den Black Friday-Deal wirklich hervorheben. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken, aber wenn Sie auf der Suche nach Black Friday-Angeboten sind, sehen Sie sich hier unsere umfassende Liste an.