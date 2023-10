Es scheint, dass die Spiele von Hotline Miami auf PS5 erscheinen

HQ

Hotline Miami und Hotline Miami 2: Wrong Number sind unglaubliche, rasante Spiele, die ebenso bestrafend wie lohnend sein können, wenn du endlich herausfindest, wie du ein Level meistern kannst. Jetzt scheint es, dass sie auf dem Weg zur PS5 sind.

Wie Gematsu entdeckt hat, sind Trophäenlisten für eine PS5-Version des ersten und zweiten Spiels online aufgetaucht. Es könnte der Fall sein, dass sie separat eingeführt werden, aber wir gehen davon aus, dass sie ihren Weg auf PS5 in der Hotline Miami Collection finden werden, die in den letzten Jahren für Nintendo Switch und Xbox One gestartet wurde.

So oder so, für alle, die diese Indie-Sensationen noch nicht ausprobiert haben, könnte dies die perfekte Gelegenheit sein, dies zu tun, wenn sie auf PS5 erscheinen. Wir haben beide Spiele bei ihrer Veröffentlichung getestet, wenn du also vor dem Kauf einen Einblick erhalten möchtest, kannst du sie hier und hier lesen.