Es scheint, als würden weitere Activision-Klassiker in den Game Pass kommen

Microsoft war nicht sehr schnell in seinen Bemühungen, die riesige Bibliothek von Activision Blizzard auf Game Pass zu bringen, aber jetzt scheint es, dass drei neue Spiele in der Pipeline sind. Pure Xbox weist darauf hin, dass die Seiten Microsoft Store für Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare und Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 jetzt Banner mit der Aufschrift "In Game Pass enthalten" enthalten.

Keiner von ihnen wurde noch bestätigt, aber Mitte des Monats gibt Microsoft normalerweise bekannt, was wir von der zweiten Jahreshälfte erwarten können, und es ist jetzt unbestreitbar Mitte April. Eine vernünftige Vermutung ist, dass diese Titel und mehr nächste Woche für Game Pass vorgestellt werden.