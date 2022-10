Es scheint, als würde Sony PlayStation 4 weiterhin unterstützen

HQ

Bisher waren nur sehr wenige PlayStation 5-Spiele von Sony exklusiv für die Konsole, wurden aber auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Während dies eine gute Nachricht für Leute ist, die noch kein Upgrade durchgeführt haben, denken andere, dass es PlayStation 5-Titel nach unten zieht, wenn sie nicht vollständig für die Konsole optimiert werden können, da sie auch auf Hardware von 2013 laufen müssen.

Unabhängig davon, für welche Seite Sie sich einsetzen, scheint es, als würde erstere derzeit gewinnen. God of War: Ragnarök wird nächsten Monat sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 veröffentlicht, und nach einem Axios-Interview mit dem Chef der PlayStation Studios Hermen Hulst zu urteilen, ist diese Praxis etwas, mit dem Sony von Fall zu Fall fortfahren wird:

"Wir wollen auf jeden Fall die Millionen aktiver Spieler auf PS4 nicht vergessen und wir wollen sicherstellen, dass es auch für sie großartige Spiele gibt. Wir evaluieren es von Fall zu Fall."

Was halten Sie davon? Sollte Sony weiterhin Spiele mit einem Bein in der letzten und einem in der aktuellen Generation machen, oder ist es an der Zeit, sich ausschließlich auf die Optimierung für PlayStation 5 zu konzentrieren?