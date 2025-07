Es scheint, als würde Fire Emblem bald eine Fortsetzung bekommen

HQ

Dass Nintendo an einem neuen Fire Emblem Spiel arbeitet, steht fest. Die Serie ist eine der beliebtesten des Unternehmens, und der neueste Teil - Fire Emblem Engage - wurde vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht. Also... Es ist an der Zeit, dass etwas Neues enthüllt wird.

Jetzt gibt es ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass etwas in Arbeit ist, denn ein Vertragsmitarbeiter, der Anfang des Jahres bei Nintendo gearbeitet hat, schrieb auf seinem LinkedIn-Profil, dass er an "The Sequel of Nintendo's SRPG (Tactical Role-Playing Game) auf Switch2" beteiligt war. Natürlich muss es nicht unbedingt Fire Emblem sein, aber es gibt nicht viel anderes bei Nintendo, das auf diese Beschreibung passt.

Nach der Veröffentlichung von Mario Kart World und Donkey Kong Bananza fragen sich viele, was die nächsten großen Titel von Nintendo sein werden. Metroid Prime 4: Beyond ist natürlich eine gute Wette, aber es versteht sich von selbst, dass noch mehr Spiele veröffentlicht werden.