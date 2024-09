Es scheint, als ob Final Fantasy Pixel Remaster für Xbox angekündigt wird

HQ

Heute (Donnerstag) um 12:00 Uhr ist es Zeit für die Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, ein Xbox-Event, das hauptsächlich dem japanischen Publikum gewidmet ist. Was genau wir sehen werden, ist nicht bekannt, aber zumindest eines der Dinge, die gezeigt werden, scheint durchgesickert zu sein.

Wie Threads-Benutzer Wario64 jetzt darauf hinweist, erschien am späten Mittwochabend ein Final Fantasy Pixel Remaster -Banner im Xbox-Dashboard. Angesichts der Tatsache, dass die Sammlung (die Remastered-Editionen von Final Fantasy 1-6 enthält) nicht für Xbox erhältlich ist, ist dies sicherlich ein Zeichen dafür, dass angesichts des Rampenlichts, das ihr verliehen wurde, etwas im Trend liegt.

Da es sich um phänomenale Klassiker handelt, die von mehr Menschen entdeckt werden sollten, ist das eine sehr gute Nachricht. Außerdem steht auf dem Banner auf Deutsch "out now", so dass es viele Hinweise auf eine Überraschungsveröffentlichung gibt...

Wir werden natürlich über das Xbox-Event berichten und ihr werdet in der Lage sein, alles zu lesen, was hier auf Gamereactor zur Mittagszeit passiert.