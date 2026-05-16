Es scheint, als hätte Xbox seinen Namen in XBOX geändert

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Anfang dieser Woche berichteten wir, dass Xbox-Chefin Asha Sharma wieder daran arbeitete und die Xbox-Community über soziale Medien fragte, ob Xbox vielleicht seinen geschriebenen Namen in XBOX ändern sollte, so wie er im Logo geschrieben wird. Obwohl viele Leute Xbox mochten, gewann XBOX am Ende mit großem Vorsprung, und es scheint, als hätte sie es ernst mit der Frage gemeint.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat Xbox seinen Namen in XBOX on X geändert, während die offiziellen Konten auf Bluesky und Threads weiterhin Xbox heißen. Hoffentlich gibt es diese Woche noch eine Klarstellung, aber es sieht so aus, als könnten wir in Zukunft XBOX in Pressemitteilungen, Präsentationen und anderen Mitteilungen von Microsoft sehen.

Was hältst du davon, und wirst du selbst Xbox oder XBOX schreiben?