Es lebe die 2D-Action! Shinobi: Art of Vengeance feiert mit einem Launch-Trailer

1980er Jahre... Das waren noch Zeiten, und 1987 gab es ein Spiel namens Shinobi. Seitdem gab es immer mal wieder neue Spiele in der Serie, aber gestern war ein großer Tag, denn es wurde ein Review für Lizardcube's Shinobi: Art of Vengeance veröffentlicht. Das Spiel selbst erscheint am 29. August 2025.

Klassische 2D-Action, Ninjas und wunderschöne Umgebungen. Joe Musashi ist wieder dabei, und um den Anlass zu feiern, wurde ein passender Launch-Trailer veröffentlicht.

Aber bevor Sie sich den Trailer ansehen, lesen Sie unbedingt unseren Testbericht hier.