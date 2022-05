Es könnte möglich werden Spiele auf Disc auf der Series S zu spielen

HQ

Die Xbox Series S hat nicht nur weniger Leistung als die Xbox Series X - es fehlt ihr auch ein Laufwerk. Aber es sieht ganz so aus als würde Microsoft an einer Lösung arbeiten, damit ihr eure alten Spiele auf Blu-Ray eventuell auch auf eurer Series S spielen könnt. GameRant hat jetzt entdeckt, dass Microsoft ein Patent angemeldet hat, das es möglich machen könnte zu verifizieren, dass ihr im Besitz des entsprechenden Spiels seid. Dafür müsste eure Spiele-Disc dann (vermutlich regelmässig) in einem anderen Laufwerk eurem Account zugeordnet werden.