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Stellar Blade

Es ist zu erwarten, dass Stellar Blade relativ bald auf Switch 2 veröffentlicht wird

Das Spiel hat nun seine Altersfreigabe für Nintendos neue Konsole erhalten, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt ist.

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Während der sogenannten Nicht-E3 im Juni nutzte Nintendo auch die Gelegenheit, ein eigenes Event mit einem großen Nintendo Direct zu veranstalten. Eines der damals präsentierten Spiele war eine Switch-2-Version des renommierten und meistverkauften Albums Stellar Blade des koreanischen Entwicklers Shift Up.

Damals wussten wir nichts über das Veröffentlichungsdatum, aber es wurde zumindest bestätigt, dass es später in diesem Jahr erscheinen würde. Jetzt scheint es jedoch, dass sich die Dinge voranschreiten und eine Veröffentlichung näher rückt, denn Neogaf-Nutzer haben bemerkt, dass Stellar Blade gerade eine ESRB-Altersfreigabe erhalten hat – ein sicheres Zeichen dafür, dass die Premiere bevorsteht.

Wie erwartet erhielt das Spiel eine Mature-Bewertung, und es sieht so aus, als würde es auf Nintendos Konsole keine Zensur geben, was leider die Switch-2-Version von Dispatch Anfang dieses Jahres beeinflusst hat. In der Begründung für die Altersfreigabe können wir folgendes lesen:

"Blutspritzer treten häufig auf, wenn feindliche Kreaturen aufgeschnitten und zerstückelt werden. Einige Zwischensequenzen und Kampfszenen zeigen Nahaufnahmen von Aufspießung, Verstümmelung und Enthauptung. Das Spiel zeigt einige weibliche Charaktere in freizügigen Kostümen (z. B. tiefes Dekolleté; hautenge, fleischfarbene Anzüge), mit Brüsten, die im Kampf wackeln."

Lange Rede, kurzer Sinn... Übermäßige Gewalt, einige spärlich bekleidete Frauen und wackelnde Brüste. Mit anderen Worten, genau das Stellar Blade, das wir kennen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir mehr über das Veröffentlichungsdatum erfahren, aber es sieht so aus, als wolle Shift Up das Spiel veröffentlichen, bevor Grand Theft Auto VI die Konkurrenz beseitigt.

Stellar Blade

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