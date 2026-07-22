Es ist Zeit, dass du Chie Satonaka von Persona 4 Revival kennenlernst

HQ

Eine der wichtigsten Ankündigungen des letzten Monats war Persona 4 Revival, das, wie der Name deutlich andeutet, eine neue und aktualisierte Version von Persona 4 ist (ursprünglich 2008 veröffentlicht) – oder vielleicht genauer gesagt, Persona 4: Golden. Es soll am 18. Februar nächsten Jahres erscheinen, und mit nur noch etwa einem halben Jahr bis zum Start sind Sega und Atlus der Meinung, dass es Zeit ist, die fast lächerlich starke Charakterbesetzung besser kennenzulernen.

Jetzt ist Chie Satonaka an der Reihe, ein klassischer "Tomboy" mit einer Vorliebe für Kung-Fu-Filme und Rindfleischschalen (oder Essen im Allgemeinen, solange es Fleisch enthält). Sie ist eine der ersten Figuren, denen Sie im Abenteuer begegnen, und Sie können sich unten ihr Einführungsvideo ansehen.

Persona 4 Revival erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Es ist auch ab dem Premierentag im Game Pass enthalten. Gerüchten zufolge kommt es auch für die Switch 2, aber es wurde noch nichts bestätigt.