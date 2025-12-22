Es ist wieder diese Jahreszeit: Colin Jost und Michael Che tauschen Witze auf SNL aus

HQ

Als Brite muss ich sagen, dass ich SNL nicht oft allzu lustig finde. Es gibt hier und da eine Skizze, aber ich kann nicht behaupten, jede Woche einzuschalten. Etwas, das ich aber immer beobachten werde, ist der jährliche Witzwechsel zwischen den Komikern Michael Che und Colin Jost. Diese beiden spielen sich im Grunde gegenseitig Streiche, damit sie Witze vorlesen, die sie vor Millionen von Amerikanern abscheulich dastehen lassen.

Dieses Jahr hat Jost nichts geschrieben, da ihm offenbar mitgeteilt wurde, dass sie dieses Jahr keinen Witz-Tausch machen. Che musste daher nichts lesen, während Jost in einem Weihnachtsmoment, der etwa zwei Minuten dauert, rassistisch, frauenfeindlich und als Opfer von Missbrauch dargestellt wurde.

In den letzten Jahren hat sich Che auch auf Kosten von Josts realer Ehefrau Scarlett Johansson ein paar Kichern erlaubt. Es wird aber immer auf Spaß genommen, auch wenn das, was Jost liest, unglaublich abwegig bleibt. Schaut euch unten den Witz-Tausch dieses Jahres an:

