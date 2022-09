Es ist The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs, nicht Tränen, sagt Nintendo

HQ

Seit Nintendo den offiziellen Namen für die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in der jüngsten Nintendo Direct-Übertragung bekannt gegeben hat, gab es viele Fragen, ob es Tränen (wie beim Weinen) oder Tränen (wie beim Zerreißen von etwas) sind. Glücklicherweise hat Ninetndo diese Fragen beantwortet.

Im Gespräch mit Eurogamer hat Nintendo gesagt, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eigentlich Tränen ist, wie Weinen, und bezieht sich nicht darauf, dass Hyrule von einer neuen Tragödie zerrissen wird - auch wenn die doppelte Entendre-Bedeutung eine ziemlich coole Idee zu sein schien. Es macht jedoch Sinn, da wir verschiedene tropfenförmige Steinschnitzereien im letzten Trailer sehen können.

Ihr könnt euch den neuesten Trailer unten ansehen und euch darauf freuen, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu spielen, wenn es um Switch am 12. Mai 2023 geht.