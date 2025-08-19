Es ist soweit: Diese Woche gibt es eine besondere Ankündigung über Hollow Knight Silksong

HQ

Zeit, unsere Clownsnasen abzunehmen: Die Enthüllung der Hollow Knight-Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass diese Woche etwas passiert, das wie eine Ewigkeit passiert. Wie erwartet wird Hollow Knight Silksong auf der Gamescom vertreten sein (immerhin ist es auf dem Nintendo-Stand für Switch 2 zu sehen). Wenn ihr jedoch eine Ankündigung während der heutigen Gamescom Opening Night Live erwartet habt, müssen wir uns vielleicht noch ein wenig gedulden.

Genau 48 Stunden: Team Cherry hat eine besondere Ankündigung über Hollow Knight: Silksong am Donnerstag, den 21. August um 7:30 Uhr PT angekündigt. Das ist 15:30 BST, 16:30 MESZ.

Nach Jahren und Jahren des Wartens auf Neuigkeiten zu Silksong scheinen wir also nur noch zwei Tage davon entfernt zu sein, herauszufinden, wann Hollow Knight Silksong veröffentlicht wird. Die Fortsetzung des gefeierten Metroidvania wurde im Februar 2019 angekündigt, und nur wenige konnten sich vorstellen, dass das australische Team so viel Zeit brauchen würde, um sie fertigzustellen...