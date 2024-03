Es ist selten, dass Sea of Thieves ' Pläne für 2024 noch in diesem Monat skizziert werden

HQ

Es ist ein sehr großes Jahr für Sea of Thieves, denn der Piraterie-Simulator kommt auf einer brandneuen Plattform an. Unnötig zu erwähnen, dass Rare sehr daran interessiert zu sein scheint, dieses Jahr zu einem unvergesslichen Jahr zu machen, und in diesem Sinne hat der britische Entwickler nun ein Preview Event angekündigt, das sich damit befassen wird, was 2024 für das Spiel bereithält.

Das Preview Event findet am 20. März 2024 statt, und darin erwarten wir Informationen zu den Staffeln 12, 13 und 14, die alle auch den sechsten Jahrestag des Titels markieren werden.

Weitere Details, einschließlich der genauen Uhrzeit des Events, werden im Vorfeld des Events am 20. März bekannt gegeben.

Rare hat kürzlich bestätigt, dass Sea of Thieves bald ein verbessertes Anti-Cheat-System erhalten wird.