Es ist offiziell: Videospiele können gut für die psychische Gesundheit sein

Es wird oft gesagt, dass Videospiele, insbesondere intensive PvP-Spiele, das Schlimmste in uns zum Vorschein bringen. Und, glauben Sie mir, ich war dort.

Eine neue Studie hat jedoch gezeigt, dass Videospiele - in Maßen - tatsächlich für Ihre psychische Gesundheit von Vorteil sein können.

Die jüngste Studie, die während der PandemieNature Human Behaviour, COVID-19 durchgeführt und in der Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, testete Teilnehmer verschiedener Altersgruppen, die während des Zeitraums die Konsolen Nintendo Switch und PlayStation 5 verwendeten.

Von den Teilnehmern waren 39 % zwischen 45 und 69 Jahre alt, 21 % waren Studenten, 39 % waren Vollzeitbeschäftigten, 11 % waren arbeitslos, 35 % waren "engagierte" Gamer und 20 % waren "Core"-Gamer.

Die Studie ergab, dass die Nutzung von Nintendo Switch die psychologischen Symptome um 0,8 Standardabweichungen verbesserte und dass die Nutzung von PS5 die Nutzung um 0,2 verbesserte. Es ist erwähnenswert, dass die positiven Effekte bei jüngeren Spielern weniger verbreitet waren. Darüber hinaus schien die Nutzung von Nintendo Switch für eine viel breitere Lifestyle-Demografie zu gelten und davon zu profitieren, insbesondere für diejenigen, die als "Nicht-Gamer" gelten.

Es ist wichtig, einige Vorbehalte anzuerkennen - die Studie, die während der Pandemie durchgeführt wurde, bedeutete, dass die Teilnehmer wenig bis gar keine anderen Möglichkeiten zur Bereicherung hatten, und vor allem, dass das Spielen von mehr als drei Stunden am Tag die psychologischen Vorteile verringerte.

Nehmen Sie es also mit einer Prise Salz und gehen Sie auf jeden Fall immer noch nach draußen, aber seien Sie sich bewusst, dass es Ihnen gut tun kann, wenn Sie sich am Boden befinden, um Ihr Lieblingsspiel - in Maßen - zu spielen (danke, News Medical).