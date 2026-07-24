Es ist offiziell: Jürgen Klopp, Deutschlands Cheftrainer bis 2030

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Es ist offiziell: Der Deutsche Fußballverband (DFB) hat am Freitag bestätigt, dass Jürgen Klopp der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ist und damit Julian Nagelsmann ablöst, der nach der Enttäuschung, sich nicht für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft qualifiziert zu haben, entlassen wurde.

Klopp wurde eingestellt, um die Nationalmannschaf bis Juli 2030 (einschließlich der Weltmeisterschaft 2030) zu leiten. Davor haben sie zwei Nations League-Ausgaben und vor allem die UEFA Euro 2028, einen Wettbewerb, den Deutschland seit 1996 nicht mehr gewonnen hat und 2008 das letzte Finale erreichte.

Deutschland, Frankreich und Italien versuchen es erneut mit neuen Trainern

Nachdem viele Trainer während der Weltmeisterschaft ausfielen, werden neue Figuren gesetzt: Frankreich wird am Dienstag Zinedine Zidane bekannt geben, und Italien sucht einen Ersatz für Gennaro Gattuso, der das Team im April verließ, nachdem er sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Mit der nächsten Länderspielpause im September-Oktober, bei der Teams bis zu vier Gruppenspiele der Nations League bestreiten müssen, können sie den Prozess nicht allzu lange hinauszögern: Pep Guardiola wurde für Italien in Betracht gezogen, aber es sieht nicht so aus, als würde der Deal zustande kommen...