Es ist offiziell: Disney hat einen neuen CEO

Es gibt einen neuen Kopf der Maus, wie offiziell von Disney selbst bestätigt wurde. Nach etwa zwei Jahrzehnten kumulativer Dienstzeit wird Disney-CEO Bob Iger erneut vom Kopf des Tisches zurücktreten und Josh D'Amaro seinen Platz einnehmen lassen.

Laut Variety ist D'Amaro derzeit Leiter der Disney-Abteilung für Freizeitparks und Verbraucherprodukte, auch Disney Experiences genannt. Er ist seit 1998 im Unternehmen tätig und wurde von den zehn Vorstandsmitgliedern in einer Sitzung am Montagnachmittag einstimmig genehmigt. Seine Ernennung zum CEO tritt ab der Jahresversammlung von Disney am 18. März in Kraft. Iger bleibt als leitender Berater und Mitglied des Disney-Vorstands bis zu seinem offiziellen Ruhestand später in diesem Jahr.

"Josh D'Amaro ist ein außergewöhnlicher Anführer und die richtige Person, um unser nächster CEO zu werden." sagte Iger in einer Stellungnahme. "Er hat eine instinktive Wertschätzung für die Disney-Marke und ein tiefes Verständnis dafür, was bei unserem Publikum Anklang findet, kombiniert mit der Strenge und Liebe zum Detail, die für einige unserer ambitioniertesten Projekte erforderlich sind. Seine Fähigkeit, Kreativität mit operativer Exzellenz zu verbinden, ist vorbildlich, und ich freue mich sehr für Josh und das Unternehmen."

Eine weitere Kandidatin für die CEO-Position, Dana Walden, wurde zum Präsidenten und Chief Creative Officer ernannt. Walden wird direkt an D'Amaro berichten.