Es ist offiziell: Die höchste Achterbahn der Welt hat nach 19 Jahren für immer geschlossen

Achterbahn-Fans haben es schon kommen sehen, doch nun ist es offiziell: Kingda Ka, die höchste Achterbahn der Welt, hat für immer geschlossen und wird abgerissen.

Dieser 139 m (456 Fuß) hohe Riese dominiert seit 2005 die Skyline von Six Flags Great Adventure (New Jersey), aber der Park hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass etwas anderes seinen Platz einnimmt, und hat die Schließung der ikonischen Achterbahn nach dem Ende der Saison bestätigt, vielleicht um unüberschaubare Menschenmassen in den letzten Wochen zu vermeiden.

Die Schließung der Achterbahn ist nicht ganz überraschend, da sie sehr teuer im Betrieb war und aufgrund der Verwendung altmodischer Technologie anfällig für technische Probleme und Schließungen war.

Der Kingda Ka wurde von der Schweizer Firma Intamin entworfen und nutzte einen hydraulischen Start, um die Züge in 3,5 Sekunden auf 128 Meilen pro Stunde (206 km/h) zu beschleunigen (er war auch der zweitschnellste der Welt). Heutzutage verwenden die meisten Launch-Coaster, einschließlich der von Intamins, Linearmotoren oder LSM.

Der Park hat bestätigt, dass im Jahr 2026 eine neue, rekordverdächtige Achterbahn gebaut wird.

Welche ist derzeit die höchste Achterbahn der Welt?

Letztes Jahr wurde die zweithöchste Achterbahn der Welt, Top Thrill Dragster, die 2003 eröffnet wurde und Kingda Ka sehr ähnlich ist, für eine große Renovierung geschlossen. Im Jahr 2024 wurde es als Top Thrill 2 wiedereröffnet, aber nach nur einer Woche aufgrund technischer Probleme geschlossen und bleibt bis 2025 geschlossen.

Die mittlerweile zweite Achterbahn der Welt, Superman: Escape from Krypton, ist ebenfalls SBNO (Stand, aber nicht in Betrieb), was bedeutet, dass Red Force in PortAventura derzeit die höchste und schnellste Achterbahn der Welt ist.

Im nächsten Jahr wird jedoch ein neuer unangefochtener König der Achterbahnen in Saudi-Arabien eröffnen (wenn alles nach Plan läuft): Falcons Flight wird 639,8 ft (195 m) und 155,3 mph (250 km/h) erreichen.