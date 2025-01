Es ist nicht geplant, dass Marvel Rivals eine Rollenwarteschlange einführt

HQ

Seit der Veröffentlichung von Marvel Rivals haben Millionen von Spielern festgestellt, dass ihre Teamkameraden sie manchmal etwas im Stich lassen, indem sie nicht genügend Vorhuten oder Strategen auswählen, um ein ausgewogenes Team zu bilden. Das passiert nicht immer, aber es ist genug passiert, dass die Community heftig über ein Rollenwarteschlangensystem debattiert.

Laut einem kürzlichen Interview mit Metro UK, Game Director Guangyun Chen, gibt es jedoch keine Pläne, ein solches System derzeit zu implementieren. "Ja, wir verstehen also, dass die Community über Rollensperre und Rollenwarteschlange diskutiert. Im Kern geht es wirklich um die Spielbalance", sagte Chen. "Was wir also anbieten wollen, sind mehr Aufstellungs- oder Teamzusammenstellungsmöglichkeiten durch unser Heldendesign und unsere Team-Up-Mechanik. Also werden wir einen etwas mehr von Marvel inspirierten Ansatz verfolgen."

"Es geht darum, den Spielern die Freiheit zu geben, zu experimentieren und ihre einzigartigen Strategien zu finden, wie wir es in vielen Spielen und Streams gesehen haben. Nach der Veröffentlichung haben die Leute eine unendliche Anzahl von Teamzusammenstellungen erkundet, und wir sind gespannt auf das, was kommt, wir glauben, dass keine Rollenwarteschlange zu einem reichhaltigeren Spielerlebnis für alle führen wird."

Die Rollenwarteschlange könnte zwar sicherstellen, dass es immer die gleiche Teamzusammenstellung gibt, aber das schränkt die Freiheit der Spieler etwas ein und behebt nicht unbedingt das Problem, da einige Leute - selbst wenn sie in Rollen gezwungen werden - diese Rollen nicht unbedingt richtig spielen.

Sind Sie der Meinung, dass Marvel Rivals ein Rollenwarteschlangensystem hinzufügen sollte?