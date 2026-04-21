Es ist Maschine gegen Maschine im neuesten Trailer für Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Wie es oft bei Warhammer 40.000 Lore der Fall ist, lässt jede neue Fraktion, die ich für Warhammer 40,000: Dawn of War IV sehe, sie wie die coolsten Typen aussehen. Das ist der Punkt, und der Entwickler King Art Games hat mit seiner Präsentation der robotischen Diener des Omnissiah, dem Adeptus Mechanicus, nicht enttäuscht.

Halb Mensch, meist Maschinen, diese Typen sind Menschen, die den Cyborg-Lebensstil wirklich lieben. Sie sind keine Automaten, wie die meisten Necron-Einheiten, die wir im untenliegenden Trailer sehen, aber sie verfügen über viele Augmentierungen, die ihnen bei Forschung und im Kampf helfen. Im Trailer geht es weniger darum, den Feind auszulöschen, sondern mehr darum, zu zeigen, wie die Mechanicus es lieben, ihr eigenes Wissen mit allen nötigen Mitteln zu verbreiten.

Neben einem glänzenden neuen filmischen Trailer haben wir auch einen Blick auf alle Fraktionseinheiten, die zum Start von Warhammer 40,000: Dawn of War IV für Spieler verfügbar sein werden. Sie können diese selbst auf den untenstehenden Bildern oder auf der offiziellen Website des Spiels hier ansehen. Soweit wir sehen konnten, gibt es jedoch keine Möglichkeit, auf die Einheitsbilder zu klicken, um mehr Details zu erhalten.