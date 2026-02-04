Es ist kein Fiebertraum, Overwatch und Hello Kitty überqueren die Grenzen

HQ

Overwatch hatte im Laufe der Jahre einige große Crossovers, sei es Transformers, Lego, Avatar: Der Herr der Elemente, Cowboy Bebop, One Punch Man – die Liste ist wirklich endlos.

Im Rahmen der Overwatch Spotlight-Übertragung wurde nun bestätigt, dass die nächste große Zusammenarbeit eine der größten Franchises der Welt für den Helden-Shooter bringen wird, da das Sanrio-Universum zum Spiel von Blizzard stößt. Ja, Hello Kitty & Friends wird Overwatch schon nächste Woche übernehmen, wenn Staffel 1 für 2026 beginnt.

Das Event läuft ein paar Wochen vom 10. bis 23. Februar, und insgesamt stehen sechs Skins zum Sammeln zur Verfügung, jede mit einem sehr niedlichen Design und Stil. Die vollständige Liste der Helden, die Skins erhalten, sowie deren jeweiliger Name/Inspiration sind unten zu sehen.



Juno – Hallo Kätzchen



Kiriko – Cinnamoroll



Barmherzigkeit – Pompomurin



D.Va - Meine Melodie



Witwenmacher – Kuromi



Lucio – Keroppi



Unten kannst du auch die verschiedenen Skins sehen, wie sie im Spiel erscheinen. Und für mehr über Overwatch verpassen Sie nicht unsere vollständigen Gedanken zum Spotlight 2026, Blizzards Erklärung zur widersprüchlichen Overwatch 2 Ära und auch zum bevorstehenden Switch-2-Launch des Spiels.