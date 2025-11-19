Es ist jetzt möglich, Spiele im Epic Games Store zu verschenken

HQ

Als der Epic Games Store vor fast sieben Jahren startete, war er sehr knapp und es fehlten an mehreren Funktionen, die heute als selbstverständlich gelten. Seitdem hat sich der Dienst langsam aber sicher zu einem ernsthaften Konkurrenten zu Steam entwickelt – einer, der Spieleentwicklern und Publishern zudem eine bessere Vergütung bietet als Valves Alternative.

Aber es ist noch nicht ganz so weit. Jetzt jedoch wurde ein viel erwünschtes Feature hinzugefügt – und das passend, gerade rechtzeitig zu Weihnachten. Es ist die Möglichkeit, digitale Spiele an andere Nutzer zu verschenken. Epic schreibt:

"Geschenke sind live im Epic Games Store. Spieler können jetzt Spiele direkt an Freunde auf ihrer Epic-Freundesliste kaufen und senden, was es einfacher macht, besondere Anlässe zu feiern, Lieblingstitel zu teilen oder einfach einen Freund mit einem neuen Spiel zu überraschen.

Wenn du ein Geschenk über das Zahlungssystem von Epic kaufst, erhältst du Epic Rewards bei deinem Kauf. Empfänger können ihr Epic Rewards-Guthaben auch nutzen, um Geschenke einzulösen, wodurch Spieler mehr Möglichkeiten haben, Belohnungen im Epic Games Store zu verdienen und auszugeben."

Wie wir alle wissen, steht bald Black Friday an, gefolgt von Weihnachten, also nutze die Gelegenheit, das Feature auszuprobieren. Teilen ist Fürsorge, wie man so schön sagt.