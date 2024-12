Es ist jetzt auch möglich, PSSR in Alan Wake 2 auszuschalten

HQ

Es gibt eine Reihe von Spielen, bei denen sich die PSSR-KI-Upscaling-Technologie von Sony als nicht das erwiesen hat, was man sich erhofft hat. In den schlimmsten Beispielen sahen die Spiele auf Sonys PlayStation 5 Pro für 700 GBP tatsächlich schlechter aus als auf der regulären PlayStation 5.

Dazu gehören Dragons Dogma 2, Silent Hill 2 und jetzt Alan Wake 2, das Probleme mit PSSR hat. Die Technologie ist neu und es gibt definitiv Raum für Verbesserungen. In Silent Hill 2 wurde PSSR komplett zugunsten des eigenen TSR der Unreal Engine 5 entfernt, der die visuellen Probleme löste, und jetzt gibt Remedy Entertainment PlayStation 5 Pro-Spielern die Möglichkeit , PSSR mit dem neuen Update zu deaktivieren. Massive hat das Gleiche in Avatar: Frontiers of Pandora getan, das ebenfalls Probleme hatte.

Das Update Alan Wake 2 bietet auch einen neuen symmetrischen Modus für 120-Hz-Monitore, bei dem die Auflösung aus dem Leistungsmodus mit der Einstellung für den Qualitätsmodus kombiniert wird, während 40 fps angestrebt werden, was für einen 120-Hz-Monitor mit VRR geeignet ist.

Wir hoffen, dass Sony PSSR in den Griff bekommt, denn es ist die stärkste Karte der PlayStation 5 Pro, die ein wenig zu bröckeln beginnt.