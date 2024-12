Es ist immer noch unmöglich, mit der umgekehrten Y-Achse in Infinity Nikki zu spielen.

HQ

Es mag ein paar Wochen her sein, seit Infinity Nikki veröffentlicht wurde, aber in letzter Zeit gab es eine ziemlich lebhafte Online-Diskussion über das Fehlen einer Funktion, die viele Leute heutzutage für selbstverständlich halten. Insbesondere können Sie sich nicht dafür entscheiden, mit einer umgekehrten Y-Achse zu spielen, was es für viele praktisch unmöglich macht, das Spiel effektiv zu genießen.

Viele hatten erwartet, dass die Funktion nach der Premiere schnell hinzugefügt werden würde, da es nicht die weltweit größte Operation ist, aber heute fehlt diese offensichtliche Funktion immer noch. Hoffentlich erkennen die Entwickler diesen Wunsch der Spieler und beheben ihn, aber bis dahin ist es gut zu wissen, dass das Spiel nicht invertiert gespielt werden kann.

Ist keine Y-Achse für Sie ein Deal-Breaker?