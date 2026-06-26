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Wir haben kürzlich berichtet, wie Paris den Alkoholvertrieb einschränkt und aufgrund der aktuellen Hitzewelle, die halb Europa trifft, die Krankenhausbeschränkungen erreicht. Auch in Frankreich waren 68.000 Menschen stromlos, 40 ertranken auf der Suche nach Hilfe, und drei Menschen starben an Ersticken – und das alles in dieser Woche.

Dies sind schwierige Zeiten, die auf die Straße gehen, sei es zum Feiern oder zum Einfordern von Rechten, und nun hat die französische Hauptstadt beschlossen, den Pariser Pride-Marsch auf September zu verschieben. Ursprünglich sollte es am Wochenende stattfinden, doch die Polizei ordnete die Absage an, da der Druck auf die Notdienste bereits erwähnt wurde.

Dies war das zweite Mal in der Geschichte, dass der März abgesagt oder verschoben wurde, das erste Mal während der COVID-Pandemie. Der Pride-Marsch bringt, wie in anderen Großstädten, normalerweise Zehntausende oder sogar Hunderttausende Menschen auf die Straßen, doch die Behörden der französischen Hauptstadt entschieden, dass die Bedingungen während der anhaltenden Hitzewelle zu riskant seien.