Es ist ein Wiedersehen von Scott Pilgrim in Edgar Wrights The Running Man Michael Cera schließt sich dem Projekt an.

Die Dreharbeiten zuThe Running Man Edgar Wrights Remake sollen nächstes Jahr beginnen, aber bevor die Kameras laufen, wurden noch ein paar weitere Mitglieder zur Besetzung hinzugefügt. Emilia Jones, bekannt aus CODA und Cat Person, schließt sich der Besetzung an der Seite von Michael Cera an. Laut The Hollywood Reporter wird Jones eine privilegierte Frau spielen, die blind für die Unterdrückung ist, die der Gesellschaft von The Running Man aufgezwungen wird, während Cera eine Rebellin spielen wird, die versucht, Glen Powells Charakter zu helfen. Cera und Wright arbeiteten zuletzt 2010 an Scott Pilgrim vs. The World zusammen, einem Kultklassiker, der die Kraft des Paares vor vielen Jahren zeigte. Natürlich ist Glen Powell hier der Star der Show, denn er wird Ben Richards spielen, den Mann, der inThe Running Man Spiel einsteigt, um etwas Geld für seine kranke Tochter zu bekommen.