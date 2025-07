Ein Klassentreffen von Nosferatu in Robert Eggers' nächstem Film Werwulf

Nachdem er sich in seinem Hit Nosferatu aus dem Jahr 2024 mit Vampiren beschäftigt hat, wird Robert Eggers in Werwulf einen Film über die Erzfeinde von Vampiren drehen, der am Weihnachtstag 2026 in die Kinos kommen soll. Obwohl der Film in gewisser Weise von Nosferatu abweichen wird, scheint es, dass er einige ähnliche Stars haben könnte.

Wie Variety berichtet, könnte Eggers in seinem nächsten Film wieder mit den Nosferatu-Darstellern Aaron Taylor-Johnson und Lily-Rose Depp zusammenarbeiten. Taylor-Johnson soll derzeit die Hauptrolle in dem Film spielen, wobei Depp Gespräche über eine Rückkehr führt.

Werwulf ist angeblich Robert Eggers' bisher düsterster Film und wird versuchen, Werwölfe wieder gruselig zu machen, wie es aussieht. Details zur Handlung bleiben größtenteils unter Verschluss, und wir müssen warten, bis die Veröffentlichung im Jahr 2026 etwas näher rückt, bevor wir mehr hören.