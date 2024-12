Es ist ein totaler Vampirkrieg im Castlevania: Nocturne Trailer zu Staffel 2

HQ

Wir leben jetzt in einem wahrhaft goldenen Zeitalter der Videospieladaptionen, aber früher gab es nur wenige, die wir als wirklich gut bezeichnen konnten, und eine davon war Castlevania. Jetzt bereitet sich die Fortsetzungsserie auf ihre zweite Staffel vor, und sie sieht so blutig und actiongeladen aus wie eh und je.

Nach der Niederlage gegen den Vampir-Messias Erzsebet muss sich die Bande aufraffen und den Staub abwischen, um erneut gegen sie zu kämpfen. Sie haben mit Alucard einen ziemlich mächtigen Verbündeten, den sie in den Kampf mitnehmen können, aber ansonsten sieht es schwierig aus.

Ganz zu schweigen davon, dass im Trailer einer der tödlichsten Vampire aus Staffel 1 wieder in Aktion ist. Obwohl es so aussieht, als wäre sie von Alucard getötet worden, kehrt Drolta zurück und ist zweifellos auf Rache aus. Schaut euch den Trailer unten selbst an: