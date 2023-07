Es ist die Schuld von Mario Kart, dass wir keinen neuen F-Zero bekommen

HQ

F-Zero bleibt eine Serie, um die die Fans jedes Mal betteln und hoffen, wenn Nintendo einen neuen Direct-Stream hat, und es endet immer mit einer Enttäuschung. Und es scheint, als sollten wir uns auch keine Hoffnungen für die Zukunft machen.

In einem kürzlichen Interview mit VGC erklärt der F-Zero-Künstler Takaya Imamura, dass die Popularität von Mario Kart daran schuld ist. Hier ist seine Antwort darauf, warum Star Fox mehr Liebe bekommt als F-Zero:

"Ich denke, das liegt daran, dass Mario Kart Nintendos beliebtestes Rennspiel ist und ein neuer F-Zero ein Vermögen kosten würde. Mein Eindruck ist, dass [Nintendo-Manager Shigeru Miyamoto] Star Fox sehr zugetan ist."

Glücklicherweise ist F-Zero nicht ganz vergessen, da es zwei F-Zero-Tracks in Mario Kart 8 Deluxe gibt und Captain Falcon ein Hauptbestandteil der Smash Bros.-Franchise ist (oft mit einer F-Zero-Bühne und auch sammelbaren Erinnerungsstücken). Und es hört sich so an, als ob dies alles ist, was F-Zero wir leider für eine ganze Weile bekommen werden. Schuld ist Mario!