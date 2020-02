Es ist derzeit nicht geplant, Dreams auf dem PC zu veröffentlichen

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir erfahren, dass Sony einige ihrer eigenen Exklusivspiele auf dem PC veröffentlichen möchte. Kotaku-Journalist brachte den Erfolgshit Horizon: Zero Dawn mit diesen Meldungen in Verbindung, seinen Aussagen zufolge soll der Titel schon in wenigen Monaten auf dem PC landen. Natürlich gab es gleichzeitig Gerüchte zu weiteren Spielen, die womöglich folgen sollten - auch Dreams wurde von verschiedenen Stellen häufiger genannt.

In einem Interview mit VGC teilte der Game Director Mark Healey nun jedoch mit, dass sie derzeit keine Pläne hätten, das Spiel auf den PC zu portieren. Natürlich ließe sich das Vorhaben später noch bewerkstelligen, aber aktuell sei eine Migration nicht geplant:

"Natürlich konzentrieren wir uns im Moment auf die PS4 und um ehrlich zu sein hoffe ich hoffen darauf, dass [unser Spiel] die Lebensdauer der PS4 verlängert. Wenn andere Unternehmen anfangen, Spiele [in Dreams] zu entwickeln, wird die Community möglicherweise weiterhin Spiele dafür [schaffen]. Und wenn es so erfolgreich ist, wie wir hoffen, dann ist es ein offensichtlicher nächster Schritt, [einen PC-Port anzustreben]. [...] Wisst ihr, es ist eine Plattform, also werden wir es in Zukunft im Idealfall dorthin migrieren, wo es relevant ist. Das ist wahrscheinlich ungefähr so ​​viel, wie ich sagen kann, ohne von jemandem geschlagen zu werden."

Healeys Aussage klingt recht vielsagend, was haltet ihr davon? Anne arbeitet derzeit an einer Kritik zu Dreams, ihr müsst euch bis dahin leider noch ein wenig gedulden. Wer die fantastische (englische) Kritik unserer schwedischen Kollegen aus dem Gamereactor-Netzwerk lesen will, kann sich hier umschauen.