Es ist das Mondneujahr und Google hat ein zeitraubendes Schlangenspiel zu feiern

HQ

Google ist oft dafür bekannt, dass sich seine Homepage ändert, wenn ein wichtiges Datum ansteht. Manchmal enthält diese neue Homepage auch ein Spiel, das Sie spielen können, wie z. B. die Halbmond-Match-Spiele, die jetzt jeden Monat erscheinen.

Zur Feier des Mondneujahrs hat uns Google einen alten Klassiker in einer Partie Snake geschenkt. Es ist schließlich das Jahr der Schlange, und so macht es Sinn, dass wir auf einem kleinen Brett herumreisen und Orangen sammeln, bis wir zu groß sind, um noch weiter zu wachsen.

Snake ist nicht gerade für das Google-Spiel verändert, aber das muss es auch nicht sein, damit es so süchtig macht wie eh und je. Schauen Sie es sich selbst auf der Google-Startseite an und seien Sie bereit, eine anständige Menge an Zeit darauf zu verlieren. Wenn Sie dachten, dass Sie heute produktiv sein würden, denken Sie noch einmal darüber nach.

Werbung: