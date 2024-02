Es ist das Leben eines Piraten für uns in Skull and Bones auf der heutigen GR Live

HQ

Skull and Bones erscheint heute nach ein paar Tagen Early Access für die Besitzer der Premium-Edition des Spiels. Aus diesem Anlass werden wir in der heutigen GR Live in die erste Stunde von Ubisofts Multiplayer-Piraten-Actionspiel eintauchen, um zu sehen, wie es sich entwickelt.

Ihr könnt unsere eigene Rebeca auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ für eine Stunde Action besuchen und euch auch einen Trailer zu Skull and Bones unten ansehen, um einen Einblick in das zu erhalten, was euch während des Streams selbst erwartet.